لفتة رائعة من ماني تجاه صلاح قبل مواجهة ليفربول ونورويتش سيتي

أقدم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، على لفتة طيبة تجاه زميله المصري محمد صلاح، قبل مواجهة نورويتش سيتي، والتي انتهت لصالح الريدز (3-1) ضمن مباريات الجولة 26 للبريميرليغ.

ووفقا لقناة "كانال بلس" الفرنسية، كان من المفترض أن يحتفل ليفربول بنجمه السنغالي، بمناسبة تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية، الليلة، على ملعب آنفيلد، قبل مباراة نورويتش.



لكن ماني طلب من ناديه عدم الاحتفال به، احتراما لزميله صلاح، حسب المصدر.

🚨 NEW: Sadio Mane made a special request to Liverpool not to make any reference of him and Senegal lifting AFCON. Mane is said to have made this request out of respect to Mo Salah who would have been hurting from Egypt’s defeat in the final of the tournament. ❤️ #awlive [mirror] pic.twitter.com/uyPnurpVQ3 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 19, 2022

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وقاد ماني منتخب بلاده يوم 6 فبراير الماضي، لتحقيق لقب أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانغا، بعد الفوز على منتخب " الفراعنة" بقيادة صلاح، بركلات الترجيح (4-2).



ومن المقرر أن يلتقي منتخبا مصر والسنغال مرة أخرى، في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم، ذهابا يوم 25 مارس بالقاهرة، فيما يقام لقاء الإياب في 29 من نفس الشهر بداكار.

المصدر: twitter/AnfieldWatch