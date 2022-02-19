بالفيديو.. المغربي حكيم زياش يقود تشيلسي إلى فوز صعب بالدوري الإنجليزي

قاد المغربي حكيم زياش فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه كريستال بالاس 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل زياش هدفه عند الدقيقة 89، بعدما عانى فريقه كثيرا لفك شيفرة دفاع الفريق المضيف.

• هدف تشيلسي حكيم زياش و اسيست الونسو 🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/VOi2TD2N0p — عمار توخيل (@_Ai2i) February 19, 2022

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بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة، متخلفا عن ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط، ومتقدما على مانشستر يونايتد الخامس بفارق 7 نقاط، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر:RT