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بالفيديو.. المغربي حكيم زياش يقود تشيلسي إلى فوز صعب بالدوري الإنجليزي

الرياضة

بالفيديو.. المغربي حكيم زياش يقود تشيلسي إلى فوز صعب بالدوري الإنجليزي
Legion-Media
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قاد المغربي حكيم زياش فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه كريستال بالاس 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل زياش هدفه عند الدقيقة 89، بعدما عانى فريقه كثيرا لفك شيفرة دفاع الفريق المضيف. 

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بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة، متخلفا عن ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط، ومتقدما على مانشستر يونايتد الخامس بفارق 7 نقاط، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

المصدر:RT

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