بينها 4 عربية.. "الفيفا" يكشف عن أجمل 5 أهداف في كأس العالم للأندية (فيديو)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء عن أجمل 5 أهداف شهدتها كأس العالم للأندية، والتي استضافتها مؤخرا العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتواجد بينها 4 أهداف لفرق عربية.

وجاءت الأهداف الخمسة الأجمل كالتالي:

1 - هدف البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب فريق الهلال السعودي في مرمى الجزيرة الإماراتي.

2. هدف المالي عبد الله ديابي لاعب فريق الجزيرة الإماراتي في مرمى فريق بيراي بطل تاهيتي.

3- هدف عمرو السولية لاعب الأهلي المصري في مرمى الهلال السعودي.

4- هدف دودو لاعب بالميرياس البرازيلي في مرمى الأهلي المصري.

5- هدف محمد هاني لاعب الأهلي المصري في مرمى مونتيري المكسيكي.

TOP 5 GOALS | FIFA Club World Cup UAE 2021 https://t.co/FNgRVeRgQ4 via @YouTube — Amer (@Ahmed3amar1981) February 16, 2022

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن تشيلسي الإنجليزي (بطل أوروبا) رفع كأس مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) بنتيجة 2-1 بعد التمديد.

وأحرز الأهلي المصري (بطل إفريقيا) الميدالية البرونزية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي (بطل آسيا) برباعية نظيفة في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

المصدر: الاتحاد الدولي لكرة القدم