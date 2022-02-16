بينها 4 عربية.. "الفيفا" يكشف عن أجمل 5 أهداف في كأس العالم للأندية (فيديو)
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء عن أجمل 5 أهداف شهدتها كأس العالم للأندية، والتي استضافتها مؤخرا العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتواجد بينها 4 أهداف لفرق عربية.
وجاءت الأهداف الخمسة الأجمل كالتالي:
1 - هدف البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب فريق الهلال السعودي في مرمى الجزيرة الإماراتي.
2. هدف المالي عبد الله ديابي لاعب فريق الجزيرة الإماراتي في مرمى فريق بيراي بطل تاهيتي.
3- هدف عمرو السولية لاعب الأهلي المصري في مرمى الهلال السعودي.
4- هدف دودو لاعب بالميرياس البرازيلي في مرمى الأهلي المصري.
5- هدف محمد هاني لاعب الأهلي المصري في مرمى مونتيري المكسيكي.
TOP 5 GOALS | FIFA Club World Cup UAE 2021 https://t.co/FNgRVeRgQ4 via @YouTube— Amer (@Ahmed3amar1981) February 16, 2022
يذكر أن تشيلسي الإنجليزي (بطل أوروبا) رفع كأس مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) بنتيجة 2-1 بعد التمديد.
وأحرز الأهلي المصري (بطل إفريقيا) الميدالية البرونزية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي (بطل آسيا) برباعية نظيفة في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.
المصدر: الاتحاد الدولي لكرة القدم
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