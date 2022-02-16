مبابي يدافع عن ريال مدريد ويتحدث عن تجديد عقده مع سان جيرمان

دافع مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي عن ريال مدريد وذلك بعد فوز الفريق الباريسي على الملكي أمس الثلاثاء 1-0، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي، نجم المباراة بتسجيله الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما راوغ لاعبين اثنين من ريال مدريد قبل أن يسدد الكرة بين قدمي الحارس تيبو كورتوا لتتهادي إلى الشباك.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يتقابل الفريقان مجددا في لقاء العودة في مدريد في التاسع من الشهر المقبل.

وقال مبابي لشبكة "RMC" الفرنسية بعد المباراة: "أنا سعيد بتسجيل هدف الفوز، وقبل كل شيء قدمنا مباراة جيدة، والفوز سيمنحنا أفضلية طفيفة في لقاء العودة، لكن تنتظرنا مباراة أخرى".

وبسؤاله عن لجوء الريال لخطة دفاعية، رد مبابي مدافعا عن الفريق الملكي الذي قد ينضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة "فريق مثل ريال مدريد لا يختبئ أبدا في المعركة، كانت لديهم خطة معينة، ولم تنجح هذه المرة، لكنني أعتقد أنهم سيلعبون بشكل مختلف في الإياب، وسيكون لديهم المزيد من الخيارات، واللعب وسط جماهيرهم، لذا ستكون مواجهة مختلفة".

وبشأن مدى تأثير هذه المباراة على مستقبله وقراره بتجديد عقده مع سان جيرمان، أجاب "أركز في كرة القدم كما قلت من قبل، هناك الكثير من الأشياء التي تقال، والجميع يعرف ما يتحدث عنه الناس (إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده مع سان جيرمان الصيف المقبل)".

واستدرك "لكنني أركز فقط على مساعدة فريقي، لقد قلتها قبل أسبوعين في مقابلة صحفية، وأثبت ذلك الليلة".

وختم مبابي تصريحاته قائلا: "يجب أن أثبت الأمر مجددا في مباراة الإياب ضد ريال مدريد، كل تركيزي مع كرة القدم فقط، وسعيد لوجودي في باريس سان جيرمان".

المصدر: وكالات