إقالة مدرب منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب

قرر اتحاد الكرة المصري، إقالة المدير الفني لمنتخب بلاده الأولمبي شوقي غريب وجهازه المعاون بسبب عدم وجود أي ارتباطات للمنتخب حتى العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار في تصريحات تلفزيونية أمس الثلاثاء، إن "إقالة شوقي غريب بسبب عدم وجود أي ارتباطات للمنتخب حتى العام المقبل ولا أزمات مع المدرب، ولا داعي لتحمل الاتحاد رواتب الجهاز الفني وتجمعات المنتخب بلا داعي".

وكان غريب، قاد منتخب مصر الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي نظمتها مصر نهاية 2019.

وانتهت مهمة غريب وجهازه المعاون عقب الخروج من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو، إلا أن اللجنة المؤقتة التي كانت تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد أعادت تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي الذي سيشارك في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

المصدر: وكالات