ليفربول يتجاوز عقبة بيرنلي بشق الأنفس (فيديو)

حقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البرينيرليغ".

ورغم مشاركة ثنائي "الريدز" الهجومي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، فإن مهمة معانقة الشباك تكفل بها زميلهما لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ40.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في مركز الوصافة إلى 54 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.

FULL-TIME Burnley 0-1 Liverpool



Fabinho is the difference as the visitors hang on for a hard-fought win#BURLIVpic.twitter.com/R2l6vKERzI — Premier League (@premierleague) February 13, 2022

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT