ليفربول يتجاوز عقبة بيرنلي بشق الأنفس (فيديو)
حقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البرينيرليغ".
ورغم مشاركة ثنائي "الريدز" الهجومي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، فإن مهمة معانقة الشباك تكفل بها زميلهما لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ40.
فابينهو يسجل الهدف الاول لليفربول#بيرنلي_ليفربول#BURLIVpic.twitter.com/86TsLi5PDe— أحمد 🇸🇦 (@oN186u) February 13, 2022
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في مركز الوصافة إلى 54 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.
FULL-TIME Burnley 0-1 Liverpool— Premier League (@premierleague) February 13, 2022
Fabinho is the difference as the visitors hang on for a hard-fought win#BURLIVpic.twitter.com/R2l6vKERzI
في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: RT
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