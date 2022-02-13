ميلان ينقض على الصدارة مستفيدا من تعادل إنتر ونابولي (فيديو)
حقق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه سامبدوريا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
ويدين "الروسونيري" بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي رافائيل لياو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الثامنة.
هدف لياو ، اسيست مينيان 😍🔥🔥#ميلان— Milan🖤❤️ (@Milan_q8y) February 13, 2022
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وبهذا الفوز، صعد ميلان إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 55 نقطة مستفيدا من تعادل جاره إنتر ومضيفه نابولي 1-1 أمس السبت.
وتراجع إنتر (54 نقطة) إلى مركز الوصافة ولديه مباراة مؤجلة، كما تراجع نابولي (53 نقطة) إلى المركز الثالث.
هدف لياو يمنح الروسونيري الثلاث نقاط ✅#ميلان_سامبدوريا 1⃣➖0⃣ #الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيوpic.twitter.com/v4NkKfgtPc— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 13, 2022
في المقابل، توقف رصيد سامبدوريا عند 23 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
المصدر: RT
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