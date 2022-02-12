سقوط تاريخي لبايرن ميونخ أمام بوخوم في "البوندسليغا" (فيديو)

ألحق فريق بوخوم العائد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لأول مرة منذ 2011 خسارة تاريخية 4-2 بضيفه بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب، في الجولة الـ22 من "البوندسليغا.

وثأر بوخوم لخسارته ذهابا بسباعية نظيفة في الجولة الخامسة من الدوري.

ورغم هدفين من مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (د. 9 و75)، إلا أن شباك العملاق البافاري اهتزت أربع مرات في الشوط الأول وذلك للمرة الأولى منذ عام 1975، حيث تناوب على أهداف أصحاب الأرض كل من الغاني كريستوفر أنتوي والهولندي يورغن لوكاديا والكوستاريكي كريستيان غامبوا وغيريت هولتمان في الدقائق 14 و37 و40 و44 على التوالي.

وشرعت الخسارة الأولى لبايرن أمام بوخوم في آخر 16 مواجهة بينهما في كافة المسابقات، وتحديدا منذ فبراير 2004 في الدوري (0-1) الباب أمام مطارده المباشر بوروسيا دورتموند لتقليص الفارق إلى 6 نقاط في حال تمكن من الفوز على أونيون برلين غدا الأحد.

وكان البايرن يمني نفسه بالاستعداد لاستحقاقه الأوروبي بعد أربعة أيام أمام سالسبورغ النمساوي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أووربا بفوز رابع تواليا في "البوندسليغا".

ورغم الخسارة يتصدر البايرن الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند، فيما رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري.

المصدر: أ ف ب