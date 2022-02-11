رسميا.. تحديد موعد مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة، عن موعد مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.
ويستضيف ميلان جاره الإنتر في ذهاب قبل النهائي في الأول من مارس المقبل، فيما يحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا في الـ2 من مارس على أن يقام لقاء الإياب في تورينو.
🏆 | #كأس_إيطاليا— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 11, 2022
🗓️ | نصف النهائي - المواعيد والتواريخ #الكالتشيو
ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد مباراتي الإياب بشكل رسمي.
TWO JUICY COPPA ITALIA SEMI-FINAL MATCHUPS 🥤— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 10, 2022
We're BLESSED with TWO more meetings of the Milan derby and Vlahovic takes on his former club 🤗
We're in for a treat! pic.twitter.com/Mxfv71yTjp
وتأهل ميلان إلى المربع الذهبي بعد فوزه العريض على لاتسيو برباعية نظيفة في الدور ربع النهائي، كما تأهل الإنتر عقب فوزه على روما بهدفين نظيفين.
وصعد يوفنتوس إلى قبل النهائي بفوزه على ساسولو بنتيجة 2-1، فيما تأهل فيورنتينا بعد تجاوزه لفريق أتلانتا بنتيجة 3-2.
المصدر: رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم
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