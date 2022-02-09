ميلان يقسو على لاتسيو برباعية ويتأهل لملاقاة جاره الإنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

حقق ميلان فوزا عريضا على ضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية ميلان كل من البرتغالي رافائيل والفرنسي أوليفيه جيرو "هدفين" والإيفواري فرانك كيسي في الدقائق 24 و41 و45+1 و79.

الرااابع مباراه خطيرا بس المعلق مخرب ام المباراه 😴😴🖤❤️#ميلان_لاتسيوpic.twitter.com/wQ2ge6vt01 — aya (@ayafcb98) February 9, 2022

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وبهذا الفوز العريض، تأهل ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، وسيواجه جاره إنتر الذي صعد إلى قبل النهائي بعد فوزه على روما بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.

المصدر: RT