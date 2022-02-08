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إنتر ميلان يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثنائية في شباك روما (فيديو)

الرياضة

إنتر ميلان يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثنائية في شباك روما (فيديو)
Globallookpress Spada
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تأهل إنتر ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه روما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

وحملت ثنائية الإنتر توقيع البوسني إيدن دجيكو والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 2 و68 على الترتيب.

وسيواجه إنتر ميلان في قبل النهائي الفائز من مباراة ميلان ولاتسيو المقررة غدا الأربعاء.

المصدر: RT

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