إنتر ميلان يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثنائية في شباك روما (فيديو)
تأهل إنتر ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه روما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.
وحملت ثنائية الإنتر توقيع البوسني إيدن دجيكو والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 2 و68 على الترتيب.
كأس_ايطاليا ربع النهائي :-— اهداف كورة القدم ⚽️📊 (@NV8tIVyulSCCTgy) February 8, 2022
#انتر_ميلان 1 × 0 #روما | جوووووووول اوووول دجيكو ⚽️🎥 pic.twitter.com/NMfIMvBxgW
إنتر ميلان 🆚 روما— Speed goals (@GoalsSpeed) February 8, 2022
إنتر يتفوق على روما بهدفين نظيفين رائعين ليخرج نادي العاصمة من كأس إيطاليا.
🎥—شاهد : اهداف المباراة كاملة⚽️
للمزيد تابعنا ➕#إنتر_ميلان#روما#إنتر_روما#كأس_إيطالياpic.twitter.com/dBy7E3OLJL
وسيواجه إنتر ميلان في قبل النهائي الفائز من مباراة ميلان ولاتسيو المقررة غدا الأربعاء.
Two absolute BANGERS shoot Inter through to the Coppa Italia Semi Finals— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 8, 2022
They'll play the winner of Milan vs Lazio pic.twitter.com/r9Cct8PACQ
المصدر: RT
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