إنتر ميلان يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثنائية في شباك روما (فيديو)

تأهل إنتر ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه روما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

وحملت ثنائية الإنتر توقيع البوسني إيدن دجيكو والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 2 و68 على الترتيب.

إنتر ميلان 🆚 روما



إنتر يتفوق على روما بهدفين نظيفين رائعين ليخرج نادي العاصمة من كأس إيطاليا.



🎥—شاهد : اهداف المباراة كاملة⚽️



للمزيد تابعنا ➕#إنتر_ميلان#روما#إنتر_روما#كأس_إيطالياpic.twitter.com/dBy7E3OLJL — Speed goals (@GoalsSpeed) February 8, 2022

وسيواجه إنتر ميلان في قبل النهائي الفائز من مباراة ميلان ولاتسيو المقررة غدا الأربعاء.

Two absolute BANGERS shoot Inter through to the Coppa Italia Semi Finals



They'll play the winner of Milan vs Lazio pic.twitter.com/r9Cct8PACQ — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 8, 2022

المصدر: RT