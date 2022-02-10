بعد تسديدة "عالمية".. القائم يحرم محمد صلاح من تسجيل أجمل أهداف الموسم (فيديو)

حرم القائم المهاجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف رائع في أول ظهور له مع فريقه ليفربول عقب عودته من المشاركة مع منتخب "الفراعنة" في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ78 من عمر اللقاء الذي جمع ليفربول مع ضيفه ليستر، سدد صلاح بيسراه كرة متقنة وأرسلها لولبية نحو مرمى حارس ليستر، الدنماركي كاسبر شمايكل، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتتابع التفافها باتجاه الشباك لولا تدخل القائم الذي منع هدفا من الطراز العالمي للنجم المصري.

🎥— تسديدة محمد صلاح الجميلة والقائم يمنعه من هدف الموسم 🔥🔥#ليفربول_ليستر_سيتي

pic.twitter.com/gPpqtxkPe4 — Kora Mix (@_koraMix) February 10, 2022

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز "الريدز" بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقتين 34 و87.

المصدر: RT