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ثنائية جوتا تقود ليفربول لتجاوز عقبة ليستر سيتي في "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

ثنائية جوتا تقود ليفربول لتجاوز عقبة ليستر سيتي في
AFP
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حقق ليفربول فوزا ثمينا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في الفوز لنجمه البرتغالي ديوغو جوتا الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 34 و87.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في مركز الوصافة إلى 51 نقطة مقلصا الفارق عن المتصدر مانشستر سيتي إلى 9 نقاط.

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في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي عند 26 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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