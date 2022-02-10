بعد ملحمة كأس إفريقيا.. مصر تتقدم والجزائر تتراجع في تصنيف الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري لشهر يناير للمنتخبات، واستطاع منتخب مصر القفز 11 مركزا عالميا.

وبعدما كان "الفراعنة" في المركز الـ45، و6 إفريقيا، برصيد 1451 نقطة، نجح منتخب مصر بعد مسابقة كأس أمم إفريقيا في التقدم 11 مركزا عالميا و3 مراكز قاريا (34 عالميا، والرابع إفريقيا برصيد 1493 نقطة)، رغم خسارة نهائي إفريقيا أمام المنتخب السنغالي حامل اللقب.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الـ 43 عالميا والـ 7 إفريقيا أما على الصعيد العربي فقد حل في المرتبة الرابعة.

وعلى الصعيد العالمي، جاء المنتخب البلجيكي في صدارة التصنيف وحصل على المركز الأول ثم منتخب البرازيل، وحل المنتخب الفرنسي ثالثا، واستطاع منتخب السنغال أن يحتل المركز الـ18 بعد تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBBpic.twitter.com/479K7HpSYe — FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2022

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ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف فيفا الأخير:

واحتل منتخب المغرب الصدارة عربيا والثاني إفريقيا وتواجد في المركز الـ24 عالميا في تصنيف فيفا للمنتخبات، بنقاط وصلت إلى 1547، يليه منتخب مصر، ثم منتخب تونس في المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، ثم المنتخب الجزائري في المركز الرابع عربيا.

وفيما يلي ترتيب أول 6 منتخبات عربيا وعالميا:

1- المغرب (24 عالميا)

2- مصر (34)

3- تونس (36)

4- الجزائر (43)

5- قطر (52)

6- السعودية (53)

المصدر:RT