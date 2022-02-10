الحضري يفتح النار بسبب زجاجة أبو جبل

هاجم عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، الإعلامي أحمد شوبير، بسبب تعليق الأخير على الزجاجة التي ظهرت في يد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر خلال مباريات كأس أمم إفريقيا.

وانتقد شوبير كثرة الحديث عن قارورة المياه التي كان يستخدمها أبو جبل لمعرفة اللاعبين المنفذين لركلات الترجيح وطريقة تسديدهم، قائلا: "تم استخدام هذه الطريقة كثيرا من قبل سواء بالكتابة على القارورة أو المنشفة الخاصة بالحارس.. بلاش أفورة".

ونشر الحضري عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام" عدة صور، يسخر فيها من التصريح باستخدام صور قديمة لشوبير مع أغاني المهرجانات مثل "متغاظ عارفك يلا مننا متغاظ" وأخرى مصحوبة بصورة للخبر وشوبير مصحوبة بأغنية "طول ما الحقد ماليكو هعيش وأحط عليكو".

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كما انتقد الإعلامي المصري أحمد شوبير التصريحات الأخيرة لأبو جبل حارس، عن الحكم الغامبي بكاري جاساما الذي أدار مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس إفريقيا، بتعمد تعطيل منتخب "الفراعنة" وهزيمته أمام أصحاب الأرض.

وعلق شوبير: "معلش إنت اتنقلت نقلة أخرى ووصلت لمرحلة النجومية وأصحبت حارس مرمى منتخب مصر، ولا يصح أن يصدر منك هذا الكلام".

وأوضح: "ما فعله أبو جبل في البطولة على راس راسي من فوق، ولكن نخلي بالنا وإحنا بنتكلم، مينفعش الحكم يقول كده".

وأضاف: "كلام الحكم للاعبي منتخب مصر في مباراة الكاميرون (هتتغلبوا هتتغلبوا)، عمره ما يحصل، معلش إحنا لم نهزم وكسبنا".

وتابع: "الحكم من الممكن أن يقول لو اتكلمت هطردك، وهذا يحدث في كثير من المباريات لأن الحكم يكون مستفزا، ولكن عمره ما هيقول هتتغلبوا هتتغلبوا.. موضوع بكاري جاساما، إحنا مبالغين فيه أوي".

وقدم الحارس محمد أبو جبل مستويات جيدة مع منتخب مصر خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا التي انتهت الاسبوع الماضي، ونجح أبو جبل عقب الاعتماد عليه بدلا من الحارس المصاب محمد الشناوي في التصدي للعديد من ركلات الترجيح خلال مشوار الفراعنة بالبطولة وتحديدا بداية من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية.

المصدر:RT