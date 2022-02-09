يونايتد يواصل خيباته ويفرط بالمركز الرابع في البريميرليغ

واصل مانشستر يونايتد خيباته وفرط في المركز الرابع بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بيرنلي صاحب المركز الأخير 1-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل الفرنسي بول بوغبا (18) هدف مانشستر هدف يونايتد، وجاي رودريغيز (47) هدف بيرنلي.

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وجاءت النتيجة المخيبة ليونايتد عقب خروجه من الدور الرابع لمسابقة الكأس بخسارته على أرضه أمام ضيفه ميدلزبره من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وتراجع يونايتد الى المركز الخامس برصيد 39 نقطة تاركا المركز الرابع إلى وست هام يونايتد الفائز بصعوبة على ضيفه واتفورد بهدف وحيد سجله جاريد بوين في الدقيقة 68.

وبات يونايتد مهددا بلحاق توتنهام وأرسنال (36 نقطة لكل منهما) به في حال فوز الأول على ضيفه ساوثهامبتون الأربعاء، والثاني على مضيفه ولفرهامبتون الخميس في ختام المرحلة.

المصدر: "أ ف ب"