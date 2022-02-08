فور عودته إلى إنجلترا.. صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول (فيديو)
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء فوز نجمه المصري محمد صلاح بجائزة أجمل هدف في "الريدز" عن شهر يناير الماضي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول في "تويتر" فيديو ترحيبيا بعودة صلاح وانتظامه في تدريبات "الريدز" بعد يومين من خسارة المنتخب المصري تحت قيادة صلاح لنهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب السنغالي الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه.
لقد عاد 🙌— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 8, 2022
مرحباً بعودتك يا @MoSalah 👑pic.twitter.com/CjOmEaHw6h
وبعد دقائق من الفيديو الترحيبي أعلن ليفربول بفيديو ثان فوز هدف صلاح في شباك تشيلسي بأجمل هدف في النادي عن شهر يناير الماضي بعد أن تفوق على العديد من الأهداف الجميلة التي كانت مرشحة.
الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائماً ولكن مهارة الملك المصري @MoSalah الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق 😍pic.twitter.com/iibemj1OP4— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 8, 2022
وأرفق ليفربول الفيديو بالقول: "الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائما ولكن مهارة الملك المصري محمد صلاح الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق".
المصدر: LFC_Arabic/twitter
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