فور عودته إلى إنجلترا.. صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول (فيديو)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء فوز نجمه المصري محمد صلاح بجائزة أجمل هدف في "الريدز" عن شهر يناير الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول في "تويتر" فيديو ترحيبيا بعودة صلاح وانتظامه في تدريبات "الريدز" بعد يومين من خسارة المنتخب المصري تحت قيادة صلاح لنهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب السنغالي الذي توج باللقب لأول مرة في تاريخه.

وبعد دقائق من الفيديو الترحيبي أعلن ليفربول بفيديو ثان فوز هدف صلاح في شباك تشيلسي بأجمل هدف في النادي عن شهر يناير الماضي بعد أن تفوق على العديد من الأهداف الجميلة التي كانت مرشحة.

الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائماً ولكن مهارة الملك المصري @MoSalah الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق 😍pic.twitter.com/iibemj1OP4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 8, 2022

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وأرفق ليفربول الفيديو بالقول: "الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائما ولكن مهارة الملك المصري محمد صلاح الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق".

المصدر: LFC_Arabic/twitter