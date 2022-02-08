مصر.. شوبير ينتقد ويكذب محمد أبو جبل حامي عرين "الفراعنة" (فيديو)

انتقد الإعلامي المصري أحمد شوبير التصريحات الأخيرة لمحمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري، عن الحكم الغامبي بكاري جاساما الذي أدار مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس إفريقيا.

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية أمس الاثنين: "الحكم جاساما قال حتنغلبوا حتنغلبوا للاعبي المنتخب المصري عند تفقده غرفة تبديل الملابس قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون".

وأضاف أبو جبل: "جاساما قال لوائل جمعة، مدير المنتخب، إن أي حركة سيقوم بها على خط الملعب سيتم طرده هو والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب".

نصيحة لأبو جبل بعد تصريحاته عن الحكم بكاري جاساماhttps://t.co/MttjFkoS4u — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 8, 2022

وتابع: "جاساما بعد أن أهدر منتخب الكاميرون 3 ركلات ترجيح وفزنا خلاص. أوقف جاساما الاحتفالات، وكان يريد التأكد من تقنية الفيديو، وكان غريبا حيث تحدث بطريقة كأنه يأمرك، ولم يكن يريد إنهاء المباراة بطريقة صحيحة".

عن زجاجة أبو جبل و زوايا تسديد اللاعبين ''بلاش أفوره''https://t.co/4wVXdFnMHP — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 8, 2022

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وعلق أحمد شوبير على تصريحات محمد أبو جبل، قائلا: "معلش إنت اتنقلت نقلة أخرى ووصلت لمرحلة النجومية وأصحبت حارس مرمى منتخب مصر، ولا يصح أن يصدر منك هذا الكلام".

وأوضح: "ما فعله أبو جبل في البطولة على راس راسي من فوق، ولكن نخلي بالنا وإحنا بنتكلم، مينفعش الحكم يقول كده".

وأضاف: "كلام الحكم للاعبي منتخب مصر في مباراة الكاميرون (هتتغلبوا هتتغلبوا)، عمره ما يحصل، معلش إحنا لم نهزم وكسبنا".

وتابع: "الحكم من الممكن أن يقول لو اتكلمت هطردك، وهذا يحدث في كثير من المباريات لأن الحكم يكون مستفزا، ولكن عمره ما هيقول هتتغلبوا هتتغلبوا".

وأضاف: "في ركلة الترجيح الأخيرة، طالب حكم الفيديو من بكاري جاساما الانتظار لمعرفة هل الحارس تحرك من على خط المرمى أم لا، وهذا يحدث كثيرا، وحدث من قبل مع محمد الشناوي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية النسخة الماضية. موضوع بكاري جاساما، إحنا مبالغين فيه أوي".

كما انتقد شوبير كثرة الحديث عن قارورة المياه التي كان يستخدمها أبو جبل لمعرفة اللاعبين المنفذين لركلات الترجيح وطريقة تسديدهم، قائلا: "تم استخدام هذه الطريقة كثيرا من قبل سواء بالكتابة على القارورة أو المنشفة الخاصة بالحارس.. بلاش أفورة".

يذكر أن المنتخب السنغالي توج بلقبه الأول في البطولة الأكبر في القارة السمراء، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

المصدر: وكالات