تعرف على الجوائز الفردية لكأس الأمم الإفريقية (فيديو وصور)

أسدل الستار أمس الأحد عن النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون في الفترة بين الـ9 من يناير الماضي والـ6 من فبراير الجاري.

وتوج المنتخب السنغالي بلقبه الأول في البطولة الأكبر في القارة السمراء، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء الفائزين بالجوائز الفردية والتي حصل المنتخب السنغالي البطل على حصة الأسد منها:

- جائزة أفضل لاعب في البطولة فاز بها السنغالي ساديو ماني.

ساحر السنغال 🎩



ساديو ماني يتوج بجائزة توتال إنيرجيز #كأس_الأمم_الإفريقية2021 لأفضل لاعب في البطولة بعد الأداء الرائع الذي قدمه رفقة أسود التيرانجا 🇸🇳 #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @Football2Getherpic.twitter.com/GYB1ohqZ6i — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022

- أفضل حارس في البطولة حصدها حامي عرين السنغال إدوارد ماندي.

سد السنغال المنيع 🧱



إدوارد ميندي حامي عرين أسود التيرانجا يفوز بجائزة أفضل حارس في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/ADw4jKo7cE — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022

- لقب هداف البطولة حصل عليه عن جدارة واستحقاق الكاميروني فينسينت أبو بكر برصيد 8 أهداف.

أسد لا يعرف سوى التسجيل 🦁



فينسينت أبو بكر قائد منتخب الكاميرون هداف #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بـ 8 أهداف 🎯#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @umbropic.twitter.com/fMfMpsUrFR — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022

- مدرب المنتخب السنغالي آليو سيسيه حصد جائزة أفضل مدرب في البطولة.

آليو سيسيه مدرب منتخب السنغال يفوز بجائزة أفضل مدرب في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🇸🇳#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/ulJyxPm43H — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022

- مدافع منتخب بوركينا فاسو عيسى كابوريه البالغ 20 عاما فاز بجائزة أفضل لاعب شاب.

فرس بوركينا الرامح 🐎



عيسى كابوريه مدافع منتخب بوركينا فاسو يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/lGYpWDYcdj — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022

- جائزة اللعب النظيف فاز بها منتخب السنغال.

ملخص المباراة: 🇸🇳 (4) 0-0 (2) 🇪🇬



في نهائي مثير، السنغال تتغلب على مصر بركلات الترجيح لتحصد لقبها الأول في #كاس_الامم_الافريقية 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | @Football2Getherpic.twitter.com/Z1trjRvdMj — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022

المصدر: caf_online_AR/twitter