تعرف على الجوائز الفردية لكأس الأمم الإفريقية (فيديو وصور)
أسدل الستار أمس الأحد عن النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون في الفترة بين الـ9 من يناير الماضي والـ6 من فبراير الجاري.
وتوج المنتخب السنغالي بلقبه الأول في البطولة الأكبر في القارة السمراء، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء الفائزين بالجوائز الفردية والتي حصل المنتخب السنغالي البطل على حصة الأسد منها:
- جائزة أفضل لاعب في البطولة فاز بها السنغالي ساديو ماني.
The absolute best.#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamSenegal | @Fsfofficielle | @Football2Getherpic.twitter.com/e1k6uKLrqN— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) February 6, 2022
ساحر السنغال 🎩— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022
ساديو ماني يتوج بجائزة توتال إنيرجيز #كأس_الأمم_الإفريقية2021 لأفضل لاعب في البطولة بعد الأداء الرائع الذي قدمه رفقة أسود التيرانجا 🇸🇳 #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @Football2Getherpic.twitter.com/GYB1ohqZ6i
- أفضل حارس في البطولة حصدها حامي عرين السنغال إدوارد ماندي.
سد السنغال المنيع 🧱— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022
إدوارد ميندي حامي عرين أسود التيرانجا يفوز بجائزة أفضل حارس في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/ADw4jKo7cE
- لقب هداف البطولة حصل عليه عن جدارة واستحقاق الكاميروني فينسينت أبو بكر برصيد 8 أهداف.
أسد لا يعرف سوى التسجيل 🦁— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 6, 2022
فينسينت أبو بكر قائد منتخب الكاميرون هداف #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بـ 8 أهداف 🎯#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @umbropic.twitter.com/fMfMpsUrFR
- مدرب المنتخب السنغالي آليو سيسيه حصد جائزة أفضل مدرب في البطولة.
آليو سيسيه مدرب منتخب السنغال يفوز بجائزة أفضل مدرب في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🇸🇳#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/ulJyxPm43H— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022
- مدافع منتخب بوركينا فاسو عيسى كابوريه البالغ 20 عاما فاز بجائزة أفضل لاعب شاب.
فرس بوركينا الرامح 🐎— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022
عيسى كابوريه مدافع منتخب بوركينا فاسو يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021pic.twitter.com/lGYpWDYcdj
- جائزة اللعب النظيف فاز بها منتخب السنغال.
جائزة اللعب النظيف في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 يفوز بها منتخب السنغال 🇸🇳#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @PrudentialAfpic.twitter.com/jDBjM3Lvoj— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022
ملخص المباراة: 🇸🇳 (4) 0-0 (2) 🇪🇬— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022
في نهائي مثير، السنغال تتغلب على مصر بركلات الترجيح لتحصد لقبها الأول في #كاس_الامم_الافريقية 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | @Football2Getherpic.twitter.com/Z1trjRvdMj
المصدر: caf_online_AR/twitter
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