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تعرف على الجوائز الفردية لكأس الأمم الإفريقية (فيديو وصور)

الرياضة

تعرف على الجوائز الفردية لكأس الأمم الإفريقية (فيديو وصور)
AFP CHARLY TRIBALLEAU
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أسدل الستار أمس الأحد عن النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون في الفترة بين الـ9 من يناير الماضي والـ6 من فبراير الجاري.

وتوج المنتخب السنغالي بلقبه الأول في البطولة الأكبر في القارة السمراء، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء الفائزين بالجوائز الفردية والتي حصل المنتخب السنغالي البطل على حصة الأسد منها:

- جائزة أفضل لاعب في البطولة فاز بها السنغالي ساديو ماني.

- أفضل حارس في البطولة حصدها حامي عرين السنغال إدوارد ماندي.

- لقب هداف البطولة حصل عليه عن جدارة واستحقاق الكاميروني فينسينت أبو بكر برصيد 8 أهداف.

- مدرب المنتخب السنغالي آليو سيسيه حصد جائزة أفضل مدرب في البطولة.

- مدافع منتخب بوركينا فاسو عيسى كابوريه البالغ 20 عاما فاز بجائزة أفضل لاعب شاب.

- جائزة اللعب النظيف فاز بها منتخب السنغال.

المصدر: caf_online_AR/twitter

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