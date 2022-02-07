 
مباشر
عاجل
بوتين: مبدأ الأبواب المفتوحة للناتو تفسير حر لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة من قبل الولايات المتحدة

استقبال أسطوري لمنتخب السنغال في العاصمة داكار بعد تتويجه بكأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

الرياضة

استقبال أسطوري لمنتخب السنغال في العاصمة داكار بعد تتويجه بكأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه
AFP CHARLY TRIBALLEAU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sce2

حظي منتخب السنغال المتوج بباكورة ألقابه القارية بعد إحرازه كأس الأمم الإفريقية بفوزه على نظيره المصري 4-2 بركلات الترجيح، باستقبال حاشد في العاصمة داكار لدى عودته إلى البلاد.

واحتشد الآلاف من السنغاليين في الطرق المؤدية إلى مطار "ليوبولد سيدار سنغور" حيث حطت طائرة أبطال إفريقيا بعد ظهر اليوم الاثنين، وعلى الطرق التي سلكها بعد ذلك موكب "أسود تيرانغا".

وكان رئيس البلاد ماكي سال أعلن اليوم الاثنين عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد من أجل أن يحتفل الشعب السنغالي بهذا الإنجاز التاريخي.

ونجح المنتخب السنغالي في محاولته الثالثة بالعودة بالكأس المرموقة بعد محاولتين فاشلتين عامي 2002 و2019 ومشاركات قارية على مدى 55 عاما.

وشهدت شوارع العاصمة السنغالية ومختلف المدن خروج الآلاف بزي المنتخب الوطني للاحتفال على مدى الساعات الـ24 الأخيرة وهم ينشدون ويطلقون الألعاب النارية في الهواء.

إقرأ المزيد
بوجود 4 لاعبين عرب.. الكشف عن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية
بوجود 4 لاعبين عرب.. الكشف عن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية

ولم يتردد بعض هؤلاء من تسلق الأشجار أو حتى اللوحات الإعلانية من أجل رؤية بطلهم ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، وزملائه.

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا