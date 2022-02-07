استقبال أسطوري لمنتخب السنغال في العاصمة داكار بعد تتويجه بكأس إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

حظي منتخب السنغال المتوج بباكورة ألقابه القارية بعد إحرازه كأس الأمم الإفريقية بفوزه على نظيره المصري 4-2 بركلات الترجيح، باستقبال حاشد في العاصمة داكار لدى عودته إلى البلاد.

واحتشد الآلاف من السنغاليين في الطرق المؤدية إلى مطار "ليوبولد سيدار سنغور" حيث حطت طائرة أبطال إفريقيا بعد ظهر اليوم الاثنين، وعلى الطرق التي سلكها بعد ذلك موكب "أسود تيرانغا".

Senegal fans are ready to welcome the AFCON champions home at the airport 📸 pic.twitter.com/PomMMBBhvx — B/R Football (@brfootball) February 7, 2022

وكان رئيس البلاد ماكي سال أعلن اليوم الاثنين عطلة رسمية في مختلف أنحاء البلاد من أجل أن يحتفل الشعب السنغالي بهذا الإنجاز التاريخي.

ونجح المنتخب السنغالي في محاولته الثالثة بالعودة بالكأس المرموقة بعد محاولتين فاشلتين عامي 2002 و2019 ومشاركات قارية على مدى 55 عاما.

📹- احتفالات الجمهور السنغالي بالبطولة الافريقية عبر إنستغرام ساديو ماني 🇸🇳.

pic.twitter.com/97pJ7LJkyn — E P L W O R L D (@EPLworld) February 7, 2022

وشهدت شوارع العاصمة السنغالية ومختلف المدن خروج الآلاف بزي المنتخب الوطني للاحتفال على مدى الساعات الـ24 الأخيرة وهم ينشدون ويطلقون الألعاب النارية في الهواء.

🔴ساديو ماني يقوم ببث مباشر الان على انستجرام: pic.twitter.com/fYthGZxhfT — 🔴عرين الانفيلد🔴 (@areen_anfield) February 7, 2022

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ولم يتردد بعض هؤلاء من تسلق الأشجار أو حتى اللوحات الإعلانية من أجل رؤية بطلهم ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، وزملائه.

المصدر: "أ ف ب"