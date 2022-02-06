الجماهير المصرية ترفع صورة الطفل المغربي ريان خلال مباراة السنغال.. فيديو

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، فيديو للجماهير المصرية ترفع صور الطفل المغربي ريان، في المدرجات أثناء نهائي كأس أمم إفريقيا، في الكاميرون.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أكد في بيان رسمي وفاة الطفل ريان.

يذكر أن الطفل البالغ 5 سنوات سقط عرضا ظهر الثلاثاء الماضي، في بئر ذات قطر ضيقة والتي يصعب النزول فيها، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون (شمالا)، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال ريان، لكن قطرها الضيق "الذي لا يتجاوز 40 سنتمترا أو أقل" حال دون ذلك، وفق ما أوضح المسؤول عن العملية عبد الهادي تمراني للقناة التلفزيونية العامة الأولى.

المصدر: "nabdapp"