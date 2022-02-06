وعود سخية بالمكافآت تنهال على لاعبي منتخب مصر.. وصلاح يرفض

انهالت الوعود على لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، بالمكافآت السخية في حال الفوز على نظيره السنغالي اليوم في النهائي، والعودة من الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه منتخب "الفراعنة" نظيره السنغالي مساء اليوم الأحد الساعة التاسعة بتوقيت مصر، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عن توصله إلى اتفاق مع أحد رجال الأعمال، بمنح مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب المصري، في حال الفوز باللقب الإفريقي.

كما تعهد عدد أخر من رجال الأعمال والشركات الخاصة بتقديم مكافآت سخية في حالة التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الكرة المصرية.

وأكدت مصادر قريبة الصلة من نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح، عدم قبوله أي مكافآت من رجال الأعمال في حالة صرفها، وهو المبدأ الذي لم يحد عنه اللاعب منذ عام 2018، حينما صرفت مكافآت من رجال الأعمال عقب تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في روسيا.

وأكدت المصادر لـ "الإمارات اليوم" أن صلاح سيكتفى فقط بالمبالغ التي سيصرفها اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري قد أعلن عن زيادة قيمة مكافآت لاعبي المنتخب المصري في حالة الفوز بلقب البطولة، إذ ستصل المكافأة إلى 500 ألف جنيه.

المصدر: "emaratalyoum"