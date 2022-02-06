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التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" برشلونة وأتلتيكو مدريد

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
Legion-Media
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كشف مدربا برشلونة وضيفه أتلتيكو مدريد التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض المواجهة المرتقبة بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشافي هرنانديز، هذه المباراة الهامة بالتشكيلة الأساسية التالية ضد ضيفه العنيد أتلتيكو مدريد، على ملعب "نو كامب" الساعة (15:15) بتوقيت غرينتش:

بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، التشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس"، ضد "البلوغرانا":

المصدر: "twitter/fcbarcelona/atletienglish" 

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