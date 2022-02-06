شاهد.. هدف "مذهل" بقدم لاعب برشلونة

سجل الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، هدفا عالميا في مرمى ضيفه أتلتيكو مدريد خلال المباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ألبا من زميله الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس، كرة عرضية وسدد "عالطاير" في الزاوية اليمنى البعيدة، مسجلا هدفا عالميا.

WHAT A GOAL BY JORDI ALBA!!! pic.twitter.com/T7vvB8WdHE — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022

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المصدر: RT