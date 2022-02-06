شاهد.. هدف "مذهل" بقدم لاعب برشلونة
AFP Josep LAGO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sc2r
سجل الإسباني جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، هدفا عالميا في مرمى ضيفه أتلتيكو مدريد خلال المباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتلقى ألبا من زميله الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس، كرة عرضية وسدد "عالطاير" في الزاوية اليمنى البعيدة، مسجلا هدفا عالميا.
WHAT A GOAL BY JORDI ALBA!!! pic.twitter.com/T7vvB8WdHE— ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.