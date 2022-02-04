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شاهد.. رقص وغناء لاعبي منتخب مصر في غرفة تغيير الملابس

الرياضة

شاهد.. رقص وغناء لاعبي منتخب مصر في غرفة تغيير الملابس
twitter/CAF_Online
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عمت فرحة عارمة غرفة تبديل ملابس لاعبي المنتخب المصري، بعد الفوز على الكاميرون، والتأهل إلى نهائي النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "الكاميرون 2021".

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مقطع فيديو من داخل غرفة منتخب مصر لتغيير الملابس، يظهر فيه لاعبو "الفراعنة" وهم يغنون ويرقصون احتفالا بالنصر الكبير.

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وجاء ذلك بعد احتفال لاعبي المنتخب المصري مع الجماهير في مدرجات ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، عقب الفوز الكبير على منتخب الكاميرون في عقر داره، حيث كانوا يرقصون ويهتفون: "شمال يمين واحنا مصريين".

وضرب منتخب مصر موعدا في النهائي مع نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في ياوندي أيضا.

بينما سيكتفي منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو بالمنافسة فيما بينهما على المركز الثالث في البطولة القارية.

المصدر: RT 

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