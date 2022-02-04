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بالفيديو.. احتفال لاعبي منتخب مصر مع الجماهير بالتأهل لنهائي كأس إفريقيا

الرياضة

بالفيديو.. احتفال لاعبي منتخب مصر مع الجماهير بالتأهل لنهائي كأس إفريقيا
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احتفل لاعبو المنتخب المصري مع الجماهير في مدرجات ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، بتأهله إلى نهائي النسخة الـ33 من بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وتوجه لاعبو منتخب "الفراعنة" بعد الفوز الكبير على منتخب الكاميرون في عقر داره، إلى المدرجات لتحية الجماهير المساندة لهم، وسط فرحة عارمة وتشجيع حماسي من قبل المتواجدين في المدرجات.

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وضرب منتخب "الفراعنة" بقيادة محمد صلاح موعدا في النهائي مع نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني يوم الأحد المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في ياوندي أيضا.

المصدر: RT 

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