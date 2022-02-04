بالفيديو.. احتفال لاعبي منتخب مصر مع الجماهير بالتأهل لنهائي كأس إفريقيا
احتفل لاعبو المنتخب المصري مع الجماهير في مدرجات ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، بتأهله إلى نهائي النسخة الـ33 من بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم.
وتوجه لاعبو منتخب "الفراعنة" بعد الفوز الكبير على منتخب الكاميرون في عقر داره، إلى المدرجات لتحية الجماهير المساندة لهم، وسط فرحة عارمة وتشجيع حماسي من قبل المتواجدين في المدرجات.
"شمال يمين، إحنا المصريين". 🇪🇬💪— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 3, 2022
فخرٌ خالص وقشعريرة لا تُوصف أن ترتقي بعلم بلادِكَ في #كأس_الأمم_الإفريقية! 😍#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | @EFApic.twitter.com/lYsM2kE9yJ
🇪🇬 @mohmedabogabal 🫂 @Melshenawy 🇪🇬#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamEgypt | @EFApic.twitter.com/TziF97tuQp— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) February 3, 2022
وضرب منتخب "الفراعنة" بقيادة محمد صلاح موعدا في النهائي مع نظيره السنغالي بقيادة ساديو ماني يوم الأحد المقبل، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في ياوندي أيضا.
المصدر: RT
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