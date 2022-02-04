رياض محرز يخاطب الطفل المغربي العالق في بئر: "ابقَ قويا، ريان"

اهتم قائد المنتخب الجزائري رياض محرز بمحنة الطفل المغربي ريان، العالق في بئر عميقة منذ أكثر من يومين، وخصه بتغريدة تعاطف لافتة.

وكتب نجم وقائد المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على حسابه في "تويتر" عبارة تشجيع رقيقة قال فيها: "ابقَ قويا، ريان".

وفي تغريدة أخرى، عبّر المهاجم الدولي الجزائري السابق أندي ديلور على "تويتر"، عن مشاعر التعاطف والمساندة لرجال الإنقاذ ولعائلة الطفل المغربي ريان في هذه المحنة.







Riyad Mahrez via mes stories Facebook 💚❤️🇲🇦🇩🇿 pic.twitter.com/OQ2HWL1OyY — Actu Foot Algerians (@ActuFootAlger) February 3, 2022

وكتب النجم الكروي الجزائري السابق قائلا: "الشجاعة والقوة لرجال الانقاذ الذين يتدافعون ليلا ونهارا لإنقاذ ريان. أفكار كبرى لعائلته وأحبائه".

Du courage et de la force pour les sauveteurs qui se démènent jour et nuit pour sauver Rayan.

Une énorme pensée pour sa famille et ses proches. pic.twitter.com/aanGdo9nHg — Andy Delort (@AndyDelort9) February 3, 2022

وكان الطفل المغربي رايان ويبلغ من العمر 5 أعوام، قد سقط في بئر جافة بإحدى قرى شمال البلاد، عمقها يقدر بـ60 مترا، وعلق في وسطها على عمق حوالي 32 مترا، في حين تتواصل جهود الإنقاذ لإخراج الطفل سالما من هذه المحنة الكبيرة.

المصدر: الشروق