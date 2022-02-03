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شاهد.. انفراد محمد صلاح بحارس مرمى الكاميرون

الرياضة

شاهد.. انفراد محمد صلاح بحارس مرمى الكاميرون
twitter/caf_online
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أضاع النجم المصري محمد صلاح فرصة التقدم على نظيره الكاميروني في المباراة الجارية بينهما مساء اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وانفرد محمد صلاح بعد تلقيه كرة مرتدة بالخطأ من المدافع الكاميروني مارتين هونجالا، لكن زميله الحارس أندريه أونانا نجح في تشتيت الكرة من أمام النجم المصري الذي فشل في محاولة مراوغته في الدقيقة 57 من زمن اللقاء المقام على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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المصدر: RT 

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