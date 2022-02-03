منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة
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تلقى منتخب مصر ضربة موجعة أمام نظيره الكاميروني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الجاري بينهما اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
وأشهر حكم الساحة الغامبي بكاري جاساما البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لاعتراضه على قرار الحكم.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي للعبة على تعيين الحكم بكاري جاساما لإدارة مباراة منتخب "الفراعنة" ونظيره الكاميرون، قبل المباراة.
المصدر: RT
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