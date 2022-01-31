عشاق اليوغا في أول مهرجان من نوعه في السعودية

اختتم مهرجان اليوغا في نسخته الأولى في السعودية، مستقطبا أكثر من ألف مشارك لخوض تجارب من النشاط والاسترخاء في الفعالية التي تضمنت أكثر من 25 نشاطا من الجلسات الحوارية والتأمل.

وأقيمت فعاليات المهرجان على مدى يوم على شاطئ "البيلسان" في حديقة جمان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وقد حظي المهرجان، الذي نظمته اللجنة السعودية لليوغا لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بإقبال كبير من قبل عشاق هذا النشاط من جميع المستويات، بدءا من المبتدئين والأطفال وصولا إلى المحترفين والخبراء، الذين شاركوا في مجموعة من الجلسات التي صممت لتناسب مهارات وقدرات مختلف فئات الجمهور.

يذكر أن رياضة اليوغا في المملكة العربية السعودية تمارس منذ أكثر من عشرين عاما، وهناك قاعدة كبيرة في المملكة للهواة وممارسي رياضة اليوغا يمكن أن تصل لعشرات الآلاف من الممارسين والمدربين في المملكة.

المصدر: صحيفة الرياض