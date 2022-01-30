شاهد.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل للمنتخب المصري في شباك المغرب

سجل المصري محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب بلاده في المباراة التي تجمعه مع المنتخب المغربي ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف التعادل في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء.

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وكان المنتخب المغربي قد تقدم بهدف مبكر من ركلة جزاء نفذها بنجاح سفيان بوفال في الدقيقة السادسة.

المصدر: RT