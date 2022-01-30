شاهد.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل للمنتخب المصري في شباك المغرب
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سجل المصري محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب بلاده في المباراة التي تجمعه مع المنتخب المغربي ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وسجل صلاح هدف التعادل في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء.
جووووووووووووووووووووووووول التعاااااادل محمد صلاح صلااااااااح— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 30, 2022
مصر 1-1 المغرب #مصر_المغرب#المغرب_مصرpic.twitter.com/oGX1891a9u
لحظة تسجيل فخر العرب #محمد_صلاح هدف التعادل لـ #منتخب_مصر أمام #المغربpic.twitter.com/GSucNpIpuw— Newsgate _ البوابة الإخبارية (@newsgate_) January 30, 2022
وكان المنتخب المغربي قد تقدم بهدف مبكر من ركلة جزاء نفذها بنجاح سفيان بوفال في الدقيقة السادسة.
المصدر: RT
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