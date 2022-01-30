مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (لحظة بلحظة)
يستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية في هذه الأثناء مباراة عربية خالصة بين المنتخبين المصري والمغربي ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.
نهاية الشوط الأول! ⏸️— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 30, 2022
🇪🇬 مصر 0-1 المغرب 🇲🇦
أسود الأطلس ينهوا الشوط الأول بالتقدم على الفراعنة بهدف من ركلة جزاء 🎯#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #EGYMARpic.twitter.com/94AX9Stzqx
المصري أحمد حجازي يغادر الملعب مصابا في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول ويدخل مكانه محمود حمدي الونش.
🎥لحظه إصابة أحمد حجازي وخروجه— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 30, 2022
مصر 0-1 المغرب #مصر_المغرب#المغرب_مصر
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🚨 عاجل : خروج حجازي للاصابة ودخول الونش— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 30, 2022
المصائب لا تأتي فرادي علي منتخب مصر #مصر_المغرب#المغرب_مصر
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وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل مبكرا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة نفذها بنجاح سفيان نوفال.
جووووووووووووووووووووووووول اول للمغرب— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 30, 2022
سفيان بوفال من علامة الجزاء
مصر 0-1 المغرب #مصر_المغرب#المغرب_مصرpic.twitter.com/rxjqkn2Ls5
وتسبب في ركلة الجزاء المصري أيمن أشرف بعد عرقلته للمغربي أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء.
اشرف حكيمي يسقط— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 30, 2022
لاعبو المغرب 🇲🇦 يطالبون بركلة جزاء !!#المغرب_مصر#مصر_المغربpic.twitter.com/vbIMgkiSr1
وانطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
صافرة البداية! ⚡️— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 30, 2022
🇪🇬 مصر 🆚 المغرب 🇲🇦
الفراعنة في مواجهة أسود الأطلس من أجل ثالث بطاقات نصف نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 📢#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #EGYMARpic.twitter.com/qZBLUHhRIL
THE OPTIMAL EXPERIENCE 😍#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @Visapic.twitter.com/NiD8eXqDQJ— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 30, 2022
وسيتأهل الفائز من المباراة إلى نصف نهائي البطولة القارية، حيث ينتظره المنتخب الكاميروني المضيف الذي تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين أمس السبت.
وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "أسود الأطلس":
فيما اختار البوسني وحيد خليلوفيتش، مدرب المنتخب المغربي، التشكيلة الأساسية التالية أمام "الفراعنة":
📋 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗧𝗘𝗔𝗠 🦁 to face Egypt!#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions#TeamMorocco#AFCON2021pic.twitter.com/dy9OjsTX5h— Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 30, 2022
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
المصدر: RT
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