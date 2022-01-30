مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (لحظة بلحظة)

يستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية في هذه الأثناء مباراة عربية خالصة بين المنتخبين المصري والمغربي ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.

نهاية الشوط الأول! ⏸️



🇪🇬 مصر 0-1 المغرب 🇲🇦



أسود الأطلس ينهوا الشوط الأول بالتقدم على الفراعنة بهدف من ركلة جزاء 🎯#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #EGYMARpic.twitter.com/94AX9Stzqx — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 30, 2022

المصري أحمد حجازي يغادر الملعب مصابا في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول ويدخل مكانه محمود حمدي الونش.

🚨 عاجل : خروج حجازي للاصابة ودخول الونش

المصائب لا تأتي فرادي علي منتخب مصر #مصر_المغرب#المغرب_مصر

pic.twitter.com/Adxe6RgI1H — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 30, 2022

وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل مبكرا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة نفذها بنجاح سفيان نوفال.

جووووووووووووووووووووووووول اول للمغرب

سفيان بوفال من علامة الجزاء



مصر 0-1 المغرب #مصر_المغرب#المغرب_مصرpic.twitter.com/rxjqkn2Ls5 — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 30, 2022

وتسبب في ركلة الجزاء المصري أيمن أشرف بعد عرقلته للمغربي أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء.

اشرف حكيمي يسقط

لاعبو المغرب 🇲🇦 يطالبون بركلة جزاء !!#المغرب_مصر#مصر_المغربpic.twitter.com/vbIMgkiSr1 — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 30, 2022

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

صافرة البداية! ⚡️



🇪🇬 مصر 🆚 المغرب 🇲🇦



الفراعنة في مواجهة أسود الأطلس من أجل ثالث بطاقات نصف نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 📢#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #EGYMARpic.twitter.com/qZBLUHhRIL — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 30, 2022

وسيتأهل الفائز من المباراة إلى نصف نهائي البطولة القارية، حيث ينتظره المنتخب الكاميروني المضيف الذي تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين أمس السبت.

وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "أسود الأطلس":

فيما اختار البوسني وحيد خليلوفيتش، مدرب المنتخب المغربي، التشكيلة الأساسية التالية أمام "الفراعنة":

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT