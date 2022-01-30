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نهاية الشوط الأول من مباراة مصر والمغرب بتقدم "أسود الأطلس" بهدف دون مقابل

مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (لحظة بلحظة)

الرياضة

مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية (لحظة بلحظة)
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يستضيف ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية في هذه الأثناء مباراة عربية خالصة بين المنتخبين المصري والمغربي ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.

المصري أحمد حجازي يغادر الملعب مصابا في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول ويدخل مكانه محمود حمدي الونش.

وافتتح المنتخب المغربي باب التسجيل مبكرا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة نفذها بنجاح سفيان نوفال.

وتسبب في ركلة الجزاء المصري أيمن أشرف بعد عرقلته للمغربي أشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيتأهل الفائز من المباراة إلى نصف نهائي البطولة القارية، حيث ينتظره المنتخب الكاميروني المضيف الذي تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بهدفين نظيفين أمس السبت.

وبدأ البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "أسود الأطلس":

فيما اختار البوسني وحيد خليلوفيتش، مدرب المنتخب المغربي، التشكيلة الأساسية التالية أمام "الفراعنة":

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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