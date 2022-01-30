محترفة لبنانية بكرة القدم تثير الجدل برفضها ارتداء شارة تدعم "المثلية الجنسية"

خرجت لاعبة كرة القدم الأسترالية حنين زريقة، عن صمتها بعد قرارها التغيب عن مباراة فريقها، عقب رفضها ارتداء زي صممه الفريق بشكل خاص لمناسبة تدعم المثليين.

وتعد حنين زريقة الرياضية أسترالية الجنسية، ولبنانية الأصل، البالغة 22 عاما، من نجمات فريق "ويسترن سيدني جاينتس".

وأثارت زريقة ضجة هذا الأسبوع عندما أعلنت لزملائها أنها ستغيب في مواجهة يوم الجمعة عن مباراة فريقها أمام بولدوجز من أجل تجنب ارتداء الزي الخاص بالفريق.

وتعتقد اللاعبة أن ارتداء الزي الداعم للمثلية يضر بمكانتها في مجتمعها المسلم، في حين لاقى موقفها جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت اللاعبة دعم لاعبات ومدرب الفريق.

وكسرت زريقة صمتها عبر حسابها على "إنستغرام"، موضحة ما وصفته بأنه قرار "صعب للغاية".

وكتبت زريقة: "بصفتي أول امرأة مسلمة أسترالية في الدوري الإسترالي، فإنني أتحمل مسؤولية تمثيل عقيدتي ومجتمعي".

وتابعت: "أنا أحترم الناس، بغض النظر عن ميولهم الجنسية".

وأكملت: "كان هذا القرار صعبا للغاية وأنا أقدر دعم الفريق لي".

موضحة: "الدمج يتعلق بخلق مساحة يكون فيها الناس قادرين على احترام حقهم في اختيار الطريقة التي يعيشون بها حياتهم طالما أنهم لا يدافعون عن الكراهية والانقسام".

وختمت:"منصتي ليست مكانا لعدم احترام الآخرين ومضايقته ، لذا يرجى أن تكون لطيفا".

وشاركت زريقة التي حصلت على جائزة "أفضل هدف" العام الماضي، في مباراة الموسم الماضي، خصصت أيضا لدعم المثليين، لكن لم يكن الفريق يرتدي قمصانا ذات طابع خاص حينها.

Stand with us making our mark, stand with pride at Henson Park 🌈 pic.twitter.com/CHEQnWv18e — GWS GIANTS (@GWSGIANTS) January 28, 2022

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من جهتها، اكتفت إدارة فريق "ويسترن سيدني جاينتس" بالإعلان عن أن حنين "لن تشارك لأسباب شخصية" في المباراة، مع عدم التعليق بشكل مباشر على الأسباب الخاصة بعدم المشاركة.

من جانبه علق رئيس المجلس الإسلامي في فيكتوريا الأسترالية عادل سلمان، في تصريحات صحفية، قائلا: "من المهم ألا تشارك اللاعبة في أي منافسة، إذا شعرت أن ذلك يضر بقيمها الدينية".

معربا عن أمله في أن يحترم النادي ومجتمع دوري كرة القدم الأسترالي، خيارات اللاعبة في هذا الأمر.

المصدر: abc.net