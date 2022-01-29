كأس إفريقيا.. بخسارة تونس انتهى حلم جماهير كرة القدم العربية بمشاهدة نهائي عربي خالص

ودع المنتخب التونسي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بخسارته أمام منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

ومع خسارة المنتخب التونسي اليوم، انتهى حلم جماهير كرة القدم العربية بمشاهدة منتخبين عربيين في المباراة النهائية للنسخة الـ33 من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

ولم يتواجه منتخبان عربيان في المباراة النهائية للبطولة الكروية الأكبر في القارة السمراء سوى مرة واحدة في نسخة عام 2004 عندما توجت تونس بلقبها الوحيد على حساب المغرب بعد أن فاز "نسور قرطاج" في النهائي بنتيجة 2-1.

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وتعلق الجماهير العربية آمالها على أحد المنتخبين العربيين المتبقيين في البطولة القارية (المصري والمغربي)، واللذان سيلتقيان وجها لوجه غدا الأحد ضمن الدور ربع النهائي لحجز بطاقة المربع الذهبي، والفائز منهما سينافس منتخب الكاميرون المضيف على إحدى بطاقتي النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب بوركينا فاسو على حساب نظيره التونسي إلى نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية في الطريق نحو النهائي.

وحققت النسخة الحالية من البطولة القارية رقما قياسيا بمشاركة 7 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخها، هي: الجزائر (حاملة اللقب)، مصر، المغرب، تونس، جزر القمر، السودان وموريتانيا.

- من الدور الأول (دور المجموعات) خرجت 3 منتخبات عربية، هي: الجزائر والسودان وموريتانيا.

- من الدور ثمن النهائي (دور الـ16) خرج منتخب جزر القمر.

- من الدور ربع النهائي (دور الثمانية) خرج المنتخب التونسي وسيلتحق به غدا الخاسر من مواجهة المنتخبين المغربي أو المصري على أن يتابع الفائز مشواره في البطولة.

المصدر: RT