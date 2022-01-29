تونس تودع كأس إفريقيا بخسارتها أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي (فيديو)
ودع المنتخب التونسي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بخسارته أمام منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.
ويدين منتخب بوركينا فاسو بالفضل في الفوز لنجمه دانغو واتارا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.
هدف اول لمنتخب بوركينا فاسو !!!!!— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 29, 2022
تونس 0-1 بوركينا فاسو
الدفاعات !!!!!؟#تونس_بوركينافاسو#تونس_بوركينا_فاسو#TeamTunisiapic.twitter.com/s763zuTwTt
وأنهى منتخب بوركينا فاسو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد واتارا عقب تدخل عنيف على علي معلول في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.
نهاية المباراة! 🔚— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 29, 2022
🇧🇫 بوركينا فاسو 1-0 تونس 🇹🇳
منتخب الخيول يحسم المواجهة أمام نسور قرطاج في ربع نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بهدف واتارا 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #BFATUNpic.twitter.com/VdseY9XksQ
وسيواجه منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأحد.
صهيل منتخب الخيول لن يتوقف في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🐎— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 29, 2022
منتخب بوركينا فاسو يتأهل إلى نصف #كأس_الأمم_الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه 🔝#الكاميرون2021pic.twitter.com/bRmq8WhCPc
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
المصدر: RT
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