تونس تودع كأس إفريقيا بخسارتها أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي (فيديو)

ودع المنتخب التونسي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بخسارته أمام منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

ويدين منتخب بوركينا فاسو بالفضل في الفوز لنجمه دانغو واتارا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وأنهى منتخب بوركينا فاسو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد واتارا عقب تدخل عنيف على علي معلول في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

نهاية المباراة! 🔚



🇧🇫 بوركينا فاسو 1-0 تونس 🇹🇳



منتخب الخيول يحسم المواجهة أمام نسور قرطاج في ربع نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 بهدف واتارا 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #BFATUNpic.twitter.com/VdseY9XksQ — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 29, 2022

وسيواجه منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأحد.

صهيل منتخب الخيول لن يتوقف في #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🐎



منتخب بوركينا فاسو يتأهل إلى نصف #كأس_الأمم_الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه 🔝#الكاميرون2021pic.twitter.com/bRmq8WhCPc — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 29, 2022

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT