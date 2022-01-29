سبب غريب وراء إلغاء المؤتمر الصحفي "للفراعنة" عشية مواجهة "أسود الأطلس" في كأس إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية اليوم السبت إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب المصري عشية مباراته المرتقبة أمام نظيره المغربي ضمن الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وكان من المفترض أن يشارك بالمؤتمر، البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري وعمرو السولية نجم "الفراعنة" للحديث عن التحضيرات لمواجهة "أسود الأطلس".

وجاء إلغاء المؤتمر لعدم تمكن كيروش والسولية من الوصول إلى مقر المؤتمر في ملعب "أحمدو أهيدجو" في الموعد المحدد نظرا للازدحام المروري ورؤية قوات التأمين المصاحبة لموكب البعثة المصرية بضرورة إيصال حافلة اللاعبين أولا إلى مقر إقامته وعدم توفير تأمين إضافي للسيارة المقلة للمدرب واللاعب للتوجه مباشرة إلى ملعب "أحمدو أهيدجو" لحضور المؤتمر الصحفي.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT