شوارع الكويت تزدان بصور لاعب التنس محمد العوضي بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي في دبي

انتشرت في شوارع الكويت صور لاعب التنس الكويتي محمد العوضي، بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي بالدور نصف النهائي من بطولة بكرة المضرب دون 14 عاما استضافتها مدينة دبي.

وتضمنت اللوحات صور للعوضي مرفقة بعبارة: "شكرا يا بطل" في بادرة تعكس تقديرا كبيرا لموقفه في بلاده.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بخطوة العوضي، التي جاءت رفضا للتطبيع مع إسرائيل، واعتبروها مكملة لمواقف دولة الكويت الداعمة للقضية الفلسطينية.

بعد انسحابه من مواجهة الصهيوني في #الامارات ورفضه للتطبيع..

شوارع الكويت تتزين بصورة البطل #محمد_العوضي كبطل وطني وقومي🇵🇸❤️🇰🇼 يستاهل بوجاسم💪 pic.twitter.com/3VBeqzE7da — كــــاســـــر🇰🇼 (@kasser____) January 27, 2022

وقرر العوضي الانسحاب من البطولة فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي، وذلك بعد فوزه وتأهله إلى الدور النصف النهائي.

شوارع الكويت تحتفي ببطلها #محمد_العوضي



• إشادة برفضه مواجهة لاعب من الكيان الصهيونيhttps://t.co/JHCcbXiAWe — القبس (@alqabas) January 27, 2022

تعليق صور اللاعب الناشئ محمد العوضي في الشوارع بعد انسحابه من اللاعب الاسرائيلي في بطولة دبي للتنس. pic.twitter.com/g3NWMHKV11 — المجلس (@Almajlliss) January 27, 2022

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واستضافت دبي بطولة "باول الدولية" بكرة المضرب، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة (بينها إسرائيل)، ضمن 6 فئات عمرية مختلفة.

المصدر: وسائل إعلام كويتية