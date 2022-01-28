شوارع الكويت تزدان بصور لاعب التنس محمد العوضي بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي في دبي
انتشرت في شوارع الكويت صور لاعب التنس الكويتي محمد العوضي، بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي بالدور نصف النهائي من بطولة بكرة المضرب دون 14 عاما استضافتها مدينة دبي.
وتضمنت اللوحات صور للعوضي مرفقة بعبارة: "شكرا يا بطل" في بادرة تعكس تقديرا كبيرا لموقفه في بلاده.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بخطوة العوضي، التي جاءت رفضا للتطبيع مع إسرائيل، واعتبروها مكملة لمواقف دولة الكويت الداعمة للقضية الفلسطينية.
بعد انسحابه من مواجهة الصهيوني في #الامارات ورفضه للتطبيع..— كــــاســـــر🇰🇼 (@kasser____) January 27, 2022
شوارع الكويت تتزين بصورة البطل #محمد_العوضي كبطل وطني وقومي🇵🇸❤️🇰🇼 يستاهل بوجاسم💪 pic.twitter.com/3VBeqzE7da
وقرر العوضي الانسحاب من البطولة فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي، وذلك بعد فوزه وتأهله إلى الدور النصف النهائي.
شوارع الكويت تحتفي ببطلها #محمد_العوضي— القبس (@alqabas) January 27, 2022
• إشادة برفضه مواجهة لاعب من الكيان الصهيونيhttps://t.co/JHCcbXiAWe
تعليق صور اللاعب الناشئ محمد العوضي في الشوارع بعد انسحابه من اللاعب الاسرائيلي في بطولة دبي للتنس. pic.twitter.com/g3NWMHKV11— المجلس (@Almajlliss) January 27, 2022
واستضافت دبي بطولة "باول الدولية" بكرة المضرب، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة (بينها إسرائيل)، ضمن 6 فئات عمرية مختلفة.
المصدر: وسائل إعلام كويتية
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