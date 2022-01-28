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شوارع الكويت تزدان بصور لاعب التنس محمد العوضي بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي في دبي

الرياضة

شوارع الكويت تزدان بصور لاعب التنس محمد العوضي بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي في دبي
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انتشرت في شوارع الكويت صور لاعب التنس الكويتي محمد العوضي، بعد رفضه مواجهة لاعب إسرائيلي بالدور نصف النهائي من بطولة بكرة المضرب دون 14 عاما استضافتها مدينة دبي.

وتضمنت اللوحات صور للعوضي مرفقة بعبارة: "شكرا يا بطل" في بادرة تعكس تقديرا كبيرا لموقفه في بلاده.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بخطوة العوضي، التي جاءت رفضا للتطبيع مع إسرائيل، واعتبروها مكملة لمواقف دولة الكويت الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقرر العوضي الانسحاب من البطولة فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي، وذلك بعد فوزه وتأهله إلى الدور النصف النهائي.

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واستضافت دبي بطولة "باول الدولية" بكرة المضرب، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة (بينها إسرائيل)، ضمن 6 فئات عمرية مختلفة.

المصدر: وسائل إعلام كويتية

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