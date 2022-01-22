لاعب كويتي يرفض مواجهة منافس إسرائيلي في بطولة للتنس بدبي
انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس، محمد العوضي، أمس الجمعة، من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما، المقامة في مدينة دبي.
وقرر العوضي الانسحاب فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي، وذلك بعد فوزه وتأهله إلى الدور النصف النهائي، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.
انسحاب لاعب كويتي من مواجهة إسرائيلي في البطولة الدولية للتنس في دبي. pic.twitter.com/PhQXVfGalj— المجلس (@Almajlliss) January 21, 2022
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة العوضي، التي جاءت رفضا للتطبيع مع إسرائيل، واعتبروها مكملة لمواقف دولة الكويت الداعمة للقضية الفلسطينية.
أدعو هيئة الرياضة، واللجنة الأولمبية الكويتية، واتحاد التنس الأرضي، لتكريم البطل #محمد_العوضي أدبيًا وماديًا.— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) January 21, 2022
بجانب كل بطل كويتي - يضحي، التزامًا بالروح الرياضية والأخلاق الأولمبية والتشريعات الكويتية، التي ترفض الظلم والعنصرية والصهيونية. #لا_للتطبيع#التطبيع_خيانةpic.twitter.com/hpyadsoZq7
وتستضيف دبي بطولة "باول الدولية للتنس"، ويشارك فيها 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة (بينها إسرائيل) من مختلف قارات العالم، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 6 فئات عمرية مختلفة.
المصدر: صحيفة الوطن الكويتية
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