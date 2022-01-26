بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات
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أسدل الستار يوم الأربعاء عن دور الـ16 من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
وأسفر الدور ثمن النهائي عن تأهل 8 منتخبات، بينها 3 منتخبات عربية، إلى الدور المقبل وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.
The #AFCON2021 quarterfinals are set ✨ pic.twitter.com/FNeSSPKGfN— B/R Football (@brfootball) January 26, 2022
جدول مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية:
- يوم السبت 29 يناير:
غامبيا ضد الكاميرون
بوركينا فاسو ضد تونس
- يوم الأحد 30 يناير:
مصر ضد المغرب
السنغال ضد غينيا الاستوائية
المصدر: RT
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