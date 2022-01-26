 
مباشر

بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات

الرياضة

بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9d9

أسدل الستار يوم الأربعاء عن دور الـ16 من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وأسفر الدور ثمن النهائي عن تأهل 8 منتخبات، بينها 3 منتخبات عربية، إلى الدور المقبل وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.

إقرأ المزيد
مصر تتأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بفوزها على ساحل العاج بركلات الترجيح
مصر تتأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بفوزها على ساحل العاج بركلات الترجيح

جدول مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية:

- يوم السبت 29 يناير:

غامبيا ضد الكاميرون

بوركينا فاسو ضد تونس

- يوم الأحد 30 يناير:

مصر ضد المغرب

السنغال ضد غينيا الاستوائية

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا