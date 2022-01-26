بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات

أسدل الستار يوم الأربعاء عن دور الـ16 من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وأسفر الدور ثمن النهائي عن تأهل 8 منتخبات، بينها 3 منتخبات عربية، إلى الدور المقبل وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.

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جدول مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية:

- يوم السبت 29 يناير:

غامبيا ضد الكاميرون

بوركينا فاسو ضد تونس

- يوم الأحد 30 يناير:

مصر ضد المغرب

السنغال ضد غينيا الاستوائية

المصدر: RT