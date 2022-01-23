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تحديد طرفي أولى مباريات دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا

الرياضة

تحديد طرفي أولى مباريات دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا
Legion-Media
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أصبح منتخبا بوركينا فاسو وتونس أول المتأهلين إلى دور الثمانية للنسخة الـ33 من بطولة كاس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير 2022.

وجاء تأهل منتخب بوركينا فاسو على حساب نظيره الغابوني، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (7-6) بعد تعادلهما (1-1) بعد الوقتين الأصلي والإضافي للقاء، الذي أقيم على ملعب "ليمبي ستاديوم".

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بينما نجح منتخب تونس في بلوغ هذا الدور على حساب نظيره النيجيري، بفوزه عليه بهدف وحيد على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة "غاروا" الكاميرونية.

وستقام مباراة منتخبي بوركينا فاسو وتونس يوم السبت المقبل، على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة "غاروا" أيضا.

المصدر: RT   

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