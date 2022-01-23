ليفربول ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس.. التشكيلة الأساسية

يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي كريستال بالاس اليوم الأحد، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الفرنسي باتريك فييرا (45 عاما)، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (54 عاما)، المدير الفني لنادي ليفربول التشكيلة الأساسية التالية لهذه المواجهة:

هكذا جاءت اختيارات كلوب لمواجهة كريستال بالاس في لندن 📋🔴#بالاس_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 23, 2022

ويحتل ليفربول المرتبة الثانية في ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 45 نقطة حصدها من 21 مباراة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي وقع في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت.

في المقابل، يشغل كريستال بالاس المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة حصدها من 21 مباراة أيضا.

المصدر: "twitter/ CPFC/LFC"