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ساوثهامبتون يوقف قطار انتصارات مانشستر سيتي

الرياضة

ساوثهامبتون يوقف قطار انتصارات مانشستر سيتي
AP Kirsty Wigglesworth
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تعثر قطار انتصارات مانشستر سيتي عند محطة مضيفه ساوثهامبتون (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وفاجأ مدافع ساوثهامبتون، كيلي ولكر بيترس، الضيوف بهدف مبكر، سجله في الدقيقة السابعة من صفارة البداية.

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ورد المدافع الإسباني إيميريك لابورت بهدف التعادل للضيوف بحلول الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل اليوم بعد سلسلة من 12 انتصارات متتالية، ويتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، موسعا الفارق إلى 12 نقطة بينه وبين أقرب مطارديه ليفربول، الذي لعب مباراتين أقل.

بينما انفرد ساوثهامبتون بالمركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة حصدها من 22 مباراة، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة "للبريمير ليغ".

المصدر: RT 

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