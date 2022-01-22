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مانشستر يونايتد يخرج من عنق الزجاجة بهدف قاتل!

الرياضة

مانشستر يونايتد يخرج من عنق الزجاجة بهدف قاتل!
AP Dave Thompson
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انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من ضيفه وست هام يونايتد (1-0) في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم ماركوس راشفورد هدف الفوز الوحيد لفريق "الشياطين الحمر" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

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وقفز مانشستر يونايتد من المركز السابع إلى الرابع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 38 نقطة حصدها من 22 مباراة، وبانتظار نتائج بقية مباريات منافسيه.

بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند 37 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس على سلم الترتيب، وبانتظار نتائج مباريات بقية الأندية أيضا.

المصدر: RT 

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