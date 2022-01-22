مانشستر يونايتد يتربص بمركز ضيفه وست هام يونايتد

يستضيف مانشستر يونايتد فريق وست هام يونايتد، اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وسيبدأ الألماني الآخر رالف رانجنيك (63 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، هذه المواجهة الهامة ضد ضيفه وست هام يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية:

في المقابل، اختار الإسكتلندي ديفيد مويس (58 عاما)، المدير الفني لنادي وست هام يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لخوض هذه المباراة أمام ضيفه فريق "الشياطين الحمر":

Three changes to our starting XI today at Old Trafford...



Welcome back, @KurtZouma! 👋



COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #MUNWHUpic.twitter.com/vUox5dG8sx — West Ham United (@WestHam) January 22, 2022

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 35 نقطة حصدها من 21 مباراة.

بينما يشغل وست هام يونايتد المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 37 نقطة، حصدها من 22 مباراة.

المصدر: "twitter/manutd/WestHam"