 
مباشر

مانشستر يونايتد يتربص بمركز ضيفه وست هام يونايتد

الرياضة

مانشستر يونايتد يتربص بمركز ضيفه وست هام يونايتد
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8a2

يستضيف مانشستر يونايتد فريق وست هام يونايتد، اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وسيبدأ الألماني الآخر رالف رانجنيك (63 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، هذه المواجهة الهامة ضد ضيفه وست هام يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية:

في المقابل، اختار الإسكتلندي ديفيد مويس (58 عاما)، المدير الفني لنادي وست هام يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لخوض هذه المباراة أمام ضيفه فريق "الشياطين الحمر":

إقرأ المزيد
"دايلي ستار": رونالدو يفكر بالرحيل عن مانشستر يونايتد على خلفية مواجة برينتفورد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 35 نقطة حصدها من 21 مباراة.

بينما يشغل وست هام يونايتد المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 37 نقطة، حصدها من 22 مباراة.

المصدر: "twitter/manutd/WestHam" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا