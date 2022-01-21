"دايلي ستار": رونالدو يفكر بالرحيل عن مانشستر يونايتد على خلفية مواجة برينتفورد

أفادت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يفكر في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية، بسبب مباراة برينتفورد الأخيرة.

وخرج رونالدو غاضبا من مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه برينتفورد (3-1)، التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، والمؤجلة من الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أقدم المدرب الألماني رالف رانجنيك على استبدال النجم البرتغالي في الدقيقة 70.

وأعرب رونالدو عن امتعاضه من قرار رانجنيك، قائلا: "لماذا أنا؟".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يلتقي ريتشارد أرنولد مدير مانشستر يونايتد الجديد بالنجم رونالدو لإجراء محادثات حول مستقبل اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو غير سعيد بعد لقطة مباراة برينتفورد، ولكن هذا ليس السبب الوحيد لتفكير الدون في الرحيل، بل أيضا في ظل احتمال فشل اليونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث في جعبته 35 نقطة حصدها من 21 مباراة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

وبدورها، أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، في تقرير لها يوم الأربعاء الماضي، بأن هناك محادثات جرت بين ممثلي رونالدو، وريتشارد أرنولد، الذي من المقرر أن يصبح الرئيس التنفيذي الجديد للنادي في بداية الشهر المقبل، والذي تم إبلاغه خلالها بالقلق من مسيرة الفريق واحتلال المركز السابع في "البريميرليغ".

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وأضافت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي، الذي سيبلغ عامه الـ37 في الشهر المقبل، استقر على الرحيل عن يونايتد حال عدم التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت "ذا صن" إلى أن رونالدو، يرغب في مواصلة اللعب حتى يبلغ عامه الـ40، ولكنه يأمل في إنهاء مسيرته مع فريق كبير يحقق الانتصارات، وهو ما يبدو صعبا حاليا مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) عاد بعد غياب دام 12 عاما، إلى ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" في الميركاتو الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي الذي حقق معه عدة ألقاب، حيث توج بقميص "البيانكونيري" بلقب هداف الدوري برصيد 29 هدفا، وقبل ذلك أصبح "صاروخ ماديرا" الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، وأحرز العديد من الألقاب الفردية والجماعية بقميص "الميرينغي" خلال 9 سنوات معه.

المصدر: وكالات