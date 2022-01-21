رقبة رونالدو على المحك.. قد يغيب النجم البرتغالي غدا عن مواجهة وست هام يونايتد 

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه وست هام يونايتد غدا السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال رالف رانجنيك لـ"MUTV": "مشاركة كريستيانو محل شك لأنه يعاني من مشكلة في رقبته".

وأضاف: "لقد تلقى العلاج أمس لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات وسيتعين علينا الانتظار لنرى كيف يشعر اليوم".

وعاد رونالدو، بعد معاناته من إصابة في الركبة، وشارك في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه برينتفورد (3-1)، التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، والمؤجلة من الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه خرج غاضبا بعد أن أقدم المدرب الألماني على استبدال النجم البرتغالي في الدقيقة 70.

ومن جهة أخرى، أكد رالف رانجنيك غياب المدافع السويدي فيكتور لينديلوف عن المباراة لظروف شخصية، وهو الذي تعرض منزله للاقتحام.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وقال المدرب الألماني: "لقد تحدثنا طويلا أثناء رحلة عودتنا من لندن، وتحدثت معه مرة أخرى صباح اليوم لـ20 أو 25 دقيقة. أخبرني بما حدث وبمدى تأثير الأمر على زوجته وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات. وقال لي إنه يحتاج للبقاء في المنزل مع أفراد أسرته الآن، ولا يريد أن يتركهم وحدهم، وهذا أمر أتفهمه جيدا، فأنا أب لطفلين بدوري. اتفقنا على عدم مشاركته في مران اليوم وعدم انضمامه لقائمة مباراة الغد".

وفي ظل غياب ليندلوف وتواجد إيريك بايلي مع منتخب كوت ديفوار المشارك في كأس الأمم الإفريقية، يتوقع أن يلعب هاري ماغواير، الذي شارك كبديل في الشوط الثاني أمام برينتفورد، بجوار الفرنسي رافائيل فاران.

المصدر: "manutd.com"