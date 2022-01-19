شاهد.. رونالدو يخرج غاضبا من مباراة برينتفورد

خرج النجم البرتغالي غاضبا من مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه برينتفورد (3-1)، التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأقدم المدرب الألماني رالف رانجنيك استبدال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 70، ما أثار حفيظة "صاروخ ماديرا" بالرغم من عودته من الإصابة للتو.

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وسجل ثلاثية "للشياطين الحمر" كل من المهاجمين، السويدي أنتوني إلانغا، وماسون جرينوود، وماركوس راشفورد في الدقائق (55، 62، 77) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد بحلول الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة حصدها من 21 مباراة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد بريتفورد عند 23 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT