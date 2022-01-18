جورجينا ترد على رسالة رونالدو العاطفية

توجهت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز برسالة شكر لشريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عشية تسلّمه جائزة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسافر رونالدو مع زوجته جورجينا وابنه البكر كريستيانو جونيور بطائرته الخاصة إلى مدينة زيوريخ السويسرية، مساء أمس الاثنين، لحضور الحفل السنوي لتوزيع جوائز الـ"فيفا" للأفضل في العالم "The Best".

وحرص الـ"فيفا" على تكريم كريستيانو رونالدو (36 عاما) بجائزة خاصة جدا على إنجازه الفريد في 2021، بعد أن أصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخبات برصيد 115 هدفا، متخطيا الرقم القياسي للمهاجم الإيراني المعتزل على دائي، الذي سجل 109 أهداف خلال مسيرته مع منتخب بلاده.

وقال رونالدو، بعد تسلمه الجائزة الخاصة من يد جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "في البداية أود التقدم بالشكر لزملائي وخصوصا في المنتخب في العامين الأخيرين. لم أتخيل مطلقا أن أحطم الرقم القياسي العالمي الذي كان 109، صحيح؟ أنا أكثر بـ6 أهداف الآن، وفخور بجائزة فيفا الذي أحترمه كثيرا. بالطبع علي شكر عائلتي وزوجتي وأولادي وقريبا سأصبح أبا من جديد، لذلك أشعر بفخر كبير...".

ونشرت جورجينا صورة مع الدون وكريستيانو جونيور، بعد التتويج بجائزة الـ"فيفا" الخاصة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وقالت:" بارك الله فيك .. أنت فريد من نوعك.. شكرا لمنحنا الكثير من الفرح وتعليمنا ما هو المثابرة والتفاني.. نحبك".

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وتوج النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، هداف بايرن ميونخ الألماني، بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم 2021، متفوقا على الثنائي: النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، والأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى.

وكان ليفاندوفسكى هو الفائز بجائزة العام الماضي أيضا 2020، ليعادل رقم كريستيانو رونالدو الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم في أول نسختين بشكلها الحالي "the best" عامي (2016 و2017)، وغاب عن القائمة المختصرة لأول مرة في هذا العالم.

المصدر: وكالات