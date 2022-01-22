هالاند يتفوق على رونالدو.. (فيديو)

تغلب فريق بوروسيا دورتموند على مضيفه هوفنهايم (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية بوروسيا دورتموند كل من اللاعبين، المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند (د. 6)، وماركو رويس (د. 58)، ودافيد راوم (د. 66 خطأ في مرماه).

بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجمين، أندريه كراماريتش، وجورجينيو روتر، في الدقيقتين (45، و77) على الترتيب.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن إيرلينغ هالاند (21 عاما) أصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى منذ ظهوره الأول مع دورتموند في يناير 2020.

وسجل هالاند 56 هدفا خلال مشاركته في 57 مباراة بقميص "أسود الفيستيفال"، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي أحرز حتى الآن 54 هدفا.

إقرأ المزيد

ويعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الكبرى منذ ظهور هالاند الأول، بواقع 79 هدفا.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بعد هذا الفوز إلى 43 نقطة، ويحتل المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين المتصدر بايرن ميونخ، الذي يحل ضيفا على هيرتا برلين غدا الأحد.

في حين توقف رصيد نادي هوفنهايم، بعد هذه الهزيمة، عند 31 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: RT