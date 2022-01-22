رونالدو يوجه رسالة بعد مباراة وست هام يونايتد

أعرب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن ارتياحه بعد فوز فريقه مانشستر يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد (1-0)، يوم السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووجه رونالدو رسالة بعد المباراة، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "فوز آخر مهم قبل توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، وخطوة أخرى نحو أهدافنا. الطريق وعر ومليء بالعقبات، لكننا نعمل معا ونعمل بجد لجعل مشجعينا يفتخرون بنا، هيا أيها الشياطين!.. #mufc".

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ولم يتمكن رونالدو من التسجيل بنفسه، لكنه ساهم في إحراز زميله المهاجم ماركوس راشفورد هدف الفوز الوحيد لفريق "الشياطين الحمر" في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

المصدر: RT